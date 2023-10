Lautaro Martinez, Marotta si sbilancia sul rinnovo e ha un motivo!

Lautaro Martinez è sicuramente diventato il leader indiscusso dell’Inter di Inzaghi. Arrivato in nerazzurro giovanissimo e da controfigura di Icardi, l’argentino si è lentamente preso la scena a suon di gol e dichiarazioni d’amore accompagnate dai fatti, a differenza di altri. Adesso è diventato il “Messi” di Marotta che prepara per lui un rinnovo importante

QUANTA STRADA PERCORSA – Lautaro Martinez è diventato il Lionel Messi di Giuseppe Marotta, come lo stesso amministratore delegato ha affermato giusto ieri. Ne ha fatta di strada l’argentino da quando, nel lontano 2018, è approdato all‘Inter. Inizialmente soltanto un giovane promettente sponsorizzato da un certo Diego Milito, non proprio uno qualsiasi in casa Inter. Il Principe è stato di parola: Lautaro le promesse le ha mantenute tutte diventando il leader indiscusso dell’Inter di Simone Inzaghi fino a conquistare la fascia di capitano, ritornata dunque sul braccio di un argentino.

Lautaro Martinez, le dichiarazioni d’amore all’Inter accompagnate dai fatti: ecco perché Marotta si sbilancia

Il prossimo passo potrebbe essere il rinnovo di contratto, sul quale Marotta sta già lavorando e sul quale ha detto di stare sereni. Considerando l’età di Lautaro, ovvero 26 anni, potrebbe trattarsi di un rinnovo importante e corposo. Un rinnovo conquistato certamente sul campo, a suon di gol e prestazioni da vero trascinatore. Ma anche fuori dal campo perché le dichiarazioni d’amore non sono di certo mancate ma sono state accompagnate dai fatti, a differenza di altri casi noti. Proprio per questo Marotta azzarda dicendo di “stare sereni”. Con uno come Lautaro si può stare sereni, dentro e fuori dal campo.