Brambati da non credere: «Lukaku graziato, giallo giusto! Esultanza? Poteva girarsi»

L’esultanza in risposta ai cori razzisti di Romelu Lukaku fa ancora incredibilmente discutere, così come fanno discutere le dichiarazioni dell’ex giocatore Massimo Brambati in collegamento con TMW Radio.

DA NON CREDERE – Brambati giudica giusto il secondo giallo, e dunque l’espulsione di Romelu Lukaku in Juventus-Inter: «Lukaku è stato graziato su Gatti, era un intervento pericoloso, poteva rompergli la caviglia. Poi il giallo dopo era giusto. Il buonsenso non lo lasci nello spogliatoio. Magari invece di fare quel gesto sotto la curva poteva farlo rivolgendosi dall’altra parte».