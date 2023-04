Cuadrado, il pugno a Handanovic vale ‘solo’ due giornate di tre: la motivazione

Cuadrado punito per aver dato un pugno a Handanovic, ma la sanzione non è certo esemplare. Ecco la spiegazione del Giudice Sportivo su quanto avvenuto a fine Juventus-Inter.

LO STOP – Tre giornate di squalifica per Juan Guillermo Cuadrado (vedi articolo). Il Giudice Sportivo spiega che una arriva per l’ammonizione sotto diffida (comportamento non regolamentare in campo), le altre due per l’espulsione. Sentito l’arbitro Davide Massa, si rileva il diverbio con Samir Handanovic (a sua volta squalificato) dove Cuadrado ha strattonato il portiere dell’Inter in maniera vigorosa cingendogli le mani al collo e dandogli un pugno al volto. Atto, quest’ultimo, rilevato dai collaboratori della Procura Federale e non dagli arbitri. Un pugno, quindi, vale “solo” due giornate…