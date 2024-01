Brambati avvisa l’Inter: «Altra Lazio, mi aggrappo alla frase di Sarri»

Brambati parlando di Inter-Lazio, semifinale di Supercoppa italiana, dà chance ai biancocelesti affidandosi alle parole di Sarri.

NON SCONTATA − Sulle frequenze di Tmw Radio, Massimo Brambati dà chance alla Lazio in vista della semifinale contro l’Inter: «Il divario tecnico è enorme. Però mi aggrappo a quello che ha detto Sarri alcune settimane fa, ovvero che è cambiato qualcosa nello spogliatoio. Da quando ha detto quella frase la Lazio ha inanellato una serie di risultati utili, portandoli a casa anche in modo sporco. Partite che la Lazio di inizio stagione non avrebbe portato a casa per distrazione o rilassatezza. Tra Lecce andata e ritorno vediamo due squadre completamente diverse. Questo credo che sia uno dei pochi aspetti positivi in vista dell’Inter. Partita secca e tutto può succedere».