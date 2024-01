Giuntoli all’Inter: «Guardie e ladri? Allegri vuole sdrammatizzare!»

Giuntoli si trova a Dubai dove è in lizza al Globe Soccer Awards 2023 per il premio di miglior direttore sportivo dello scorso anno. L’ex dirigente del Napoli, ora alla Juventus, torna sulla battuta di Allegri che tanto ha fatto discutere confermando per l’ennesima volta l’obiettivo Champions League: di seguito le sue dichiarazioni a Sky Sport

NASCONDINO – Cristiano Giuntoli parla della lotta al vertice tra Inter e Juventus, nascondendo in reale obiettivo ancora una volta: «Sono molto contento, sono stato accolto benissimo alla Juventus, stiamo facendo un grandissimo lavoro, stiamo puntando sui giovani e siamo contenti. Dobbiamo continuare così. Intanto secondo me l’ambizione ci vuole sempre anche negli anni di transizione, poi la nostra ambizione quest’anno è andare in Champions League perché ci permetterebbe di tornare al livello che ci compete».

SDRAMMATIZZARE – Giuntoli prosegue gettando acqua sul fuoco in relazione alla battuta di Massimiliano Allegri rivolta all’Inter: «Se domenica facciamo il sorpasso l’Inter diventa guardia? Intanto ci tengo a dire che il mister ha fatto una battuta incredibile da buon toscano, voleva solo sdrammatizzare le tante polemiche che ci sono state. Poi per il resto non guardiamo a chi è guardia o a chi è ladro, guardiamo al quinto posto e c’è una partita a Lecce importante».