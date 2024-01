Sala replica a Marotta: «Iter San Siro lungo? Vuole giustificarsi!»

Sala non molla e prova per l’ennesima volta a convincere Inter e Milan a non lasciare San Siro. Il primo cittadino di Milano, a margine di un evento consumatosi nel Comune meneghino, parla del nuovo progetto di ristrutturazione che verrà presentato il 31 gennaio. Inoltre, replica direttamente a Marotta che recentemente ha detto la sua sullo stadio. Di seguito le sue dichiarazioni, riportate da calcioefinanza.it

RISTRUTTURAZIONE – Beppe Sala vuole provare il tutto per tutto per evitare che Inter e Milan lascino San Siro preferendo una soluzione fuori Milano. Il primo cittadino meneghino parla del nuovo progetto di ristrutturazione, affidato a una commissione consiliare istituita solo per quello, che verrà presentato il 31 gennaio: «Non pretendiamo che questo sia qualcosa di condivisibile immediatamente ma lo spirito di quella commissione e del lavoro che seguirà sarà quello di convincere le società a rivalutare questa ipotesi. Se c’è una soluzione che permette di continuare a giocare magari perdendo pochissima di capienza, va esaminata con grande interesse».

OPPOSIZIONE – Prosegue Sala: «È un esempio di un progetto, è chiaro che non è quello che il comune ha scelto, ma lo considero interessante. Le società si sono sempre opposte all’idea di ristrutturare San Siro perché sostenevano, e non so se lo sostengono ancora, che c’era il rischio di andare lontano a giocare per due o tre anni. È chiaro che questo sarebbe stato un limite importante perché avrebbero perso molto in termini di biglietti e i tifosi non sarebbero stati così felici».

GIUSTIFICAZIONI – Sala replica poi alle recenti dichiarazioni dell’amministratore delegato dell’Inter, Giuseppe Marotta, che ha esplicitamente parlando di iter burocratici eccessivamente lunghi: «Lo dice per giustificare quello che hanno fatto. Io continuo a pensare che è molto meglio per le società rimanere in città. I club stanno veramente sottovalutando le problematiche che ci sono in termini di mobilità e di impatto. Però se noi non offriamo una alternativa ed è il lavoro che si farà con quella commissione. Si è perso molto tempo. Se si potesse ripartire da quello io sarei molto felice».