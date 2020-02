Braida: “Scudetto, lotta a tre fino alla fine! Messi Inter o Juventus? Dico…”

Intervistato sulle frequenze di “Radio Anch’Io Sport”, Ariedo Braida, ex dirigente di Milan e Barcellona, ha parlato di derby, scudetto e possibile addio di Lionel Messi a Inter o Juventus

INTER-MILAN – Queste le parole di Ariedo Braida, ex dirigente di Milan e Barcellona, partendo dal derby Inter-Milan di ieri sera, vinto dai nerazzurri: «Certo che speravo in una vittoria dopo questo primo tempo meraviglioso, però purtroppo il calcio è fatto in questo modo. Bisogna accettare il risultato. Comunque se non ci fosse Ibrahimovic, sarebbero guai seri però comunque sono fiducioso che il Milan possa piano piano possa tornare ad essere una squadra competitiva».

ADDIO MESSI – Quindi Braida sul possibile addio di Lionel Messi dal Barcellona: «Premesso il fatto che Leo è un giocatore straordinario che tutti sappiamo, però io credo che lui stia troppo bene in un ambiente in cui vive con la sua famiglia che è lì da sempre da quando aveva 13 anni. Secondo me, è molto molto difficile, però non è da escludere. Tutto è possibile. Chi potrebbe permettersi Messi? Le squadre che hanno i fatturati più importanti, le squadre inglesi e direi anche in Italia, perché no. Le squadre più importanti che avrebbero uno sviluppo pazzesco a livello commerciale. Uno sviluppo alla squadra fortunata che dovesse prenderlo. È un giocatore molto costoso. Già attualmente ha un ingaggio elevatissimo, però con lui tutto è possibile perché lui copre tutti gli errori che si fanno. A mio avviso è molto difficile che vada via, ma non impossibile. Lui meglio nell’Inter o nella Juventus? Meglio nel Milan (ride, ndr). La squadra migliore sarebbe il Milan per lui, ma le squadre migliori sono queste qui».

SCUDETTO – Infine Braida sulla sfida scudetto: «Sarà battaglia fino alla fine. Mi auguro una sfida a tre fino alla fine, con Juventus, Inter e Lazio. Se i nerazzurri dovessero battere i biancocelesti nel prossimo turno di campionato, riuscirebbero comunque a mettere già una bella pietra».