FOTO – Eriksen esulta: “Inter-Milan, tutti sorrisi dopo l’importante vittoria”

Christian Eriksen gioisce tramite il suo profilo Instagram per la vittoria in rimonta di ieri sera nel derby Inter-Milan

POST – Christian Eriksen ha infatti dedicato un post pubblicato sul social network per celebrare il successo dell’Inter nell’emozionante derby Inter-Milan. Nella stracittadina è stato anche il centrocampista è stato protagonista con un calcio di punizione da distanza siderale che ha colpito l’incrocio dei pali. Ebbene, per questa partita il danese ha postato il seguente contenuto, in cui si può leggere: “Tutti sorrisi dopo la vittoria molto importante di ieri!“.