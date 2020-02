UFFICIALE – Semplici esonerato dalla SPAL, in arrivo...

UFFICIALE – Semplici esonerato dalla SPAL, in arrivo un ex Inter

Semplici non è più l’allenatore della SPAL. La società di Ferrara ha esonerato il tecnico che ha portato la squadra dalla Serie C alla Serie A, conquistando due salvezze, a seguito del KO di ieri col Sassuolo. I biancazzurri sono ultimi con quindici punti, a -7 dal quartultimo posto: arriva l’ex Inter Di Biagio (vedi articolo).

IL COMUNICATO – “SPAL srl comunica di aver sollevato dall’incarico di responsabile della prima squadra biancazzurra mister Leonardo Semplici, contestualmente al secondo allenatore Andrea Consumi, al preparatore atletico Yuri Fabbrizzi e ai collaboratori tecnici Rossano Casoni e Alessio Rubicini.

La società ringrazia mister Semplici e il suo staff per il lavoro svolto e i risultati ottenuti in questi anni, risultati che hanno permesso di raggiungere grandi traguardi e riportare la SPAL in Serie A dopo quarantanove anni”.

Fonte: SPALFerrara.it