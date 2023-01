Braida: «Champions League? Speranze Inter, Milan e Napoli! In Serie A…»

Braida, ex storico dirigente di Milan e Barcellona e oggi della Cremonese, ha parlato del cammino Champions League di Inter, Milan e Napoli. Poi una sua considerazione sul campionato

FAVORITI − Ariedo Braida dà gli azzurri avvantaggiati per lo Scudetto: «Se guardiamo alla vetta della classifica, il Napoli ha accumulato davvero tanto vantaggio in poco tempo. Lo vedo nettamente avanti rispetto alla concorrenza. Anche se nel calcio nulla è scontato e men che meno in questa occasione. Gli uomini di Spalletti sono i naturali favoriti per il titolo, ma la porta resterà aperta per tutti fino a quando non arriverà la sentenza dell’aritmetica. È il bello dell’essenza più profonda del pallone».

EUROPA − Così Braida sulle speranze europee delle big italiane: «Napoli, Milan e Inter coltivano legittime speranze in Champions League, anche se in questo momento vedo le società inglesi e il campionato inglese troppi passi avanti rispetto a noi. La Juventus, invece, ritengo abbia tutte le possibilità di arrivare fino in fondo e vincere l’Europa League».

Fonte: Tuttosport − Daniele Galosso