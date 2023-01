Il Milan perde pezzi, per Pioli è allarme in attacco. L’Inter è a rischio − CdS

Amichevole col PSV Eindhoven disastrosa sotto tanti punti di vista. Sia sul risultato (3-0) che sul bollettino medico. Pioli perde altri due giocatori. Rischio la finale di Supercoppa Italiana con l’Inter

EMERGENZA − Il Milan perde contemporaneamente sia Ante Rebic che Ballo Touré nella sfida amichevole persa contro il PSV Eindhoven. Allarme per Stefano Pioli che contro la Salernitana alla ripartenza dovrà rimodulare il suo parco offensivo, formato ad oggi dai soli Giroud e Lazetic. Per il croato si tratta di una lesione muscolare all’adduttore della coscia sinistra. Sarà rivalutato fra 7 giorni tramite risonanza. Quanto al terzino, per lui lussazione acromion-claveare destra. Dovrà operarsi. Entrambi dunque con molta probabilità salteranno la sfida del 18 gennaio in Supercoppa Italiana contro l’Inter.

Fonte: Corriere dello Sport − Antonio Vitiello