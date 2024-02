Brachino: «Inter inavvicinabile! Atlético Madrid? Non scontata»

Brachino dà l’Inter già con la Serie A in tasca, tanto da potersi concentrare sulla Champions League e la doppia sfida con l’Atlético Madrid. Il giornalista è intervenuto a Radio Sportiva e ha dato la sua valutazione su cosa attende la squadra di Inzaghi.

FAVORITISSIMA – Per Claudio Brachino la Serie A è già chiusa, nonostante oggi inizi solo la venticinquesima giornata. Anche per i valori: «Mi sembra che fra l’Inter e tutte le altre quest’anno ci sia differenza. C’è chi a un certo punto della stagione, prima dello scontro diretto, parlava della Juventus favorita perché non ha le coppe: non c’è partita, basta guardare il secondo tempo sabato con la Roma. Simone Inzaghi sta facendo un ottimo lavoro, ma questa squadra ha un non so che di simile al calcio totale sacchiano. Il quarto gol con la Roma l’ha fatto un difensore come Alessandro Bastoni, i precedenti due gol da tre passaggi sulla trequarti. È un bellissimo gioco, ha dei campioni in tutti i reparti e mi sembra che l’Inter sia non solo inavvicinabile in campionato, ma favorita con l’Atlético Madrid. Alvaro Morata poteva fare la differenza, ma rimane una buona squadra. Quando gioca a Madrid, in casa, rimane un catino con grande passione: è una squadra difficile, complicata, l’Inter parte favorita ma ha un’impresa che non è scontata».