Sabatini: «Inter-Salernitana? Non conta nulla, farei altro! Opportunità»

Sabatini va già oltre Inter-Salernitana di questa sera, visto che la ritiene una formalità. Il giornalista sostiene che la partita contro l’Atlético Madrid abbia un valore superiore e, per questo motivo, Inzaghi debba modificare le scelte.

EUROATTENZIONE – Sandro Sabatini, durante Microfono Aperto su Radio Sportiva, risponde a una domanda di un ascoltatore che parla di Simone Inzaghi allenatore più da coppa: «Detta a pochi giorni da Inter-Atlético Madrid non ce lo metto il bollo su questa frase. Sarà uno scontro difficilissimo per l’Inter, prima di passare ai complimenti io avrei fatto più turnover in Inter-Salernitana, per esempio su Hakan Calhanoglu e Henrikh Mkhitaryan. La partita di stasera non conta nulla per il campionato, quella di martedì con l’Atlético Madrid sarà più intensa».

L’OPPORTUNITÀ – Sabatini prosegue il suo discorso, a poche ore da Inter-Salernitana anche accendendosi. Le sue parole: «Se dico che bisogna avere cautela dicono che sono contro l’Inter, se dico che è fatta mi dicono che gufo. Dico quello che penso: il campionato è già al 99,9% dell’Inter. Ma proprio per questo dico che Inzaghi abbia una grande opportunità: fare quel turnover fatto in maniera non convincente durante i gironi, per poi avere la squadra più fresca nella doppia sfida contro l’Atlético Madrid. Che non sta bene, ma attenzione a non guardare solo i risultati: quest’anno è una squadra anche diversa rispetto alla tradizione. È una squadra che gioca bene, secondo me molto ostica per l’Inter. Fino a domenica, quando c’era da fare le previsioni, dicevo che la sfida degli ottavi di finale era 50-50. Poi c’è stato l’infortunio di Alvaro Morata: tenete presente che per avere un centravanti di riserva l’Atlético Madrid voleva prendere Moise Kean. Antoine Griezmann, Memphis Depay e Angel Correa non sono centravanti: la perdita di Morata sarebbe fondamentale per l’Atlético Madrid».