Inter-Salernitana probabili formazioni 25ª giornata Serie A: tutti gli aggiornamenti

Inter-Salernitana in Serie A nell’anticipo del venerdì e le probabili formazioni sono in continuo aggiornamento. Si va in campo per allungare ulteriormente in vetta, puntando al clamoroso +10 (con asterisco!), prima di tornare a giocare in Champions League. Le due squadre a partire dalle ore 21:00 si affronteranno a Milano – presso lo Stadio “Giuseppe Meazza” in San Siro – per la partita della 25ª giornata del Campionato Italiano di Serie A TIM. Ecco le probabili formazioni di Inter-Salernitana in Serie A con tutti gli ultimi aggiornamenti dal campo

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 28 Pavard, 6 de Vrij, 95 A. Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 30 Carlos Augusto; 9 M. Thuram, 10 Lautaro Martinez ©.

A disposizione: 12 Di Gennaro, 77 Audero; 5 Sensi, 8 Arnautovic, 14 Klaassen, 16 Frattesi, 17 Buchanan, 21 Asllani, 31 Bisseck, 32 F. Dimarco, 36 Darmian, 44 Stabile, 70 A. Sanchez.

Allenatore: Simone Inzaghi

Diffidato: Bastoni.

Squalificati: –

Indisponibili e/o non convocati: 7 Cuadrado, 15 Acerbi.

Altri giocatori: 40 Calligaris; 41 Akinsanmiro, 43 M. Motta, 47 Kamate, 49 M. Sarr, 50 A. Stankovic.

NB: L’Inter non comunica la lista dei convocati, pertanto non sono da escludere ulteriori novità.

Ultimi aggiornamenti e ballottaggi: Turnover ragionato e non esagerato per Inzaghi, che cambierà la coppia di esterni per invertire le staffette ma per il resto non sembra intenzionato a stravolgere il resto della formazione. Bisseck, Klaassen e Arnautovic scaldano i motori ma Pavard, Mkhitaryan e Lautaro Martinez restano ancora favoriti nonostante sia in arrivo l’Atletico Madrid.

Probabili formazioni Serie A: Inter-Salernitana

INTER (4-3-1-2): 13 Ochoa; 59 Zanoli, 44 Manolas, 24 M. Pellegrino, 6 Sambia; 18 L. Coulibaly, 25 Maggiore, 26 Basic; 87 Candreva ©; 10 Dia, 14 Weissman.

A disposizione: 56 Costil, 62 Allocca; 4 Pasalidis, 5 J. Boateng, 7 Martegani, 9 Simy, 11 Gomis, 20 Kastanos, 33 Tchaouna, 55 E. Vignato, 99 Legowski.

Allenatore: Fabio Liverani

Diffidati: Gyomber e Kastanos.

Squalificato: 3 Bradaric.

Indisponibili e/o non convocati: 1 Fiorillo; 17 Fazio, 22 Ikwuemesi, 23 Gyomber, 27 N. Pierozzi, 36 Sfait, 98 Pirola e Mikael.

Altri giocatori: 65 Salvati; 40 Elia, 51 Borrelli.

Ultimi aggiornamenti e ballottaggi: Esordio sulla panchina granata per Liverani, che ha scelte quasi obbligate per via dei troppi assenti. In difesa gli ultimi tre arrivati si giocano le due maglie in mezzo, con Boateng a rischio panchina. A centrocampo ballottaggio tra Kastanos e Maggiore, che è leggermente favorito. In attacco Weismann favorito su Simy per completare il reparto.