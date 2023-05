Borghi: «Lukaku sta bene, ma parte Dzeko. Leao fa differenza»

Stefano Borghi sottolinea cosa può fare la differenza tra Milan e Inter dagli studi di Dazn. Il giornalista ritiene centrale l’assenza di un giocatore rossonero.

DIFFERENZA – Stefano Borghi commenta prima del Derby di Champions League la partita: «Lukaku sta un gran bene, ma secondo me parte Dzeko dal primo. Magari al ritorno inizia il belga. Lukaku può spaccare la partita a partita in corso. No, il Milan non sta bene come l’Inter. Leao fa la differenza e molto, al 100% o a metà della condizione. Rafael Leao condiziona ed è stato l’uomo più decisivo per il Milan nell’ultimo anno e mezzo allo stesso livello di Maignan».