Pellegatti: «Leao? C’è prudenza, se con l’Inter fosse una finale…»

Carlo Pellegatti dice la sua Rafael Leao. Il portoghese è in forte dubbio per l’euroderby d’andata fra Milan e Inter in Champions League

PRUDENZA − L’aggiornamento di Carlo Pellegatti a Pressing: «Leao con l’Inter? Oggi non succede nulla, il Milan ha delle onde galvaniche molto efficaci nel curare questi problemi. Martedì ne sapremo di più se uscirà dallo spogliatoio per la rifinitura. C’è prudenza! Se domani ci fosse la finale andrebbe in campo perché non è qualcosa di così grave, ma visto che non si tratterà di una finale allora si procederà con cautela. Non filtra grande ottimismo per il derby d’andata».