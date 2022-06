Bordon: «Dybala-Inter? Non lo so. Onana portiere molto valido»

Ivano Bordon, ex portiere dell’Inter, è stato intervistato in esclusiva dai portali Calciostyle.it e Romanews24.net. Tra i temi toccati anche l’arrivo di Onana in nerazzurro e la trattativa per Paulo Dybala.

DUELLO – Una maglia per un solo giocatore. Ivano Bordon ha parlato così del duello in vista del prossimo anno per la porta dell’Inter: «Onana è un ragazzo molto esplosivo, valido tecnicamente e valido sia tra i pali che con i piedi. Il prossimo anno si giocherà il posto con Handanovic».

TRATTATIVA IN CORSO – Oltre che di Onana, Bordon ha parlato anche di uno dei nomi più caldi per il mercato nerazzurro, ovvero Paulo Dybala: «Non so se andrà all’Inter. In ogni caso è un grande giocatore, molto tecnico. Un perfetto trequartista».

Fonte – Calciostyle.it e Romanews24.net