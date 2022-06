Cambiaso, Inter ora più lontana: incontro fra Juventus e Genoa – Sky

Cambiaso difficilmente andrà all’Inter, che peraltro nel frattempo ha chiuso per Bellanova sulla fascia. Dopo le voci di stamattina (vedi articolo) si è tenuto anche un incontro fra la Juventus e il Genoa. Lo riporta Sky Sport.

USCITA ALTROVE – Andrea Cambiaso lascerà il Genoa, non potendo rimanere in Serie B ai rossoblù. Per diverso tempo si è parlato di Inter, con una visita del suo agente Giovanni Bia in sede la scorsa settimana. Ora invece è la Juventus in pole position per il classe 2000. Quest’oggi, fa sapere Luca Marchetti per Sky Sport 24, si è tenuto un vertice fra il Genoa, con il suo direttore sportivo Johannes Spors, e i bianconeri. Da capire se l’Inter proverà a rispondere per Cambiaso oppure se abbandonerà la pista avendo preso Raoul Bellanova.