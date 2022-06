Tacchinardi: «Lukaku torna con un obiettivo, può spostare tanto»

Alessio Tacchinardi è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per parlare di Romelu Lukaku e del suo ritorno all’Inter.

DOPPIO RITORNO – Alessio Tacchinardi ha parlato così di due grandi ritorni per Inter e Juventus, ovvero Paul Pogba e Romelu Lukaku: «Sono tutti e due giocatori che si decurtano l’ingaggio, vanno per fare una grande stagione. Mentalmente arrivano per fare un campionato importante, quindi spostano tanto. Lukaku è stato via solo un anno ma Pogba è da diverso tempo che è fuori. Se hanno la testa giusta, possono spostare ancora entrambi»