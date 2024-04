Boniek perfetto: «Inter? Chi vince e domina devi solo applaudirlo»

Boniek, vicepresidente Uefa ed ex storico giocatore di Roma e Juventus, dà pieni meriti all’Inter che sta andando a vincere lo scudetto.

APPLAUSI − A Radio Anch’io Sport, Zbigniew Boniek sottolinea: «Inter non è campione perché la matematica non c’è ancora, ma ha già lo scudetto in tasca. Il campionato italiano è il più difficile in Europa, chi gioca in Italia può giocare ovunque. L’Inter è uscita dalla Champions League con sfortuna, l’Atalanta va in semifinale di Europa League, la Fiorentina in quella di Conference League. Poi se uno vince tutte le partite e domina devi solo applaudirlo».