Rimedio, ma cosa dici?: «Gol Viola regolare! E vi spiego il perché»

Alberto Rimedio spiega a suo modo il gol di Nicolas Viola in Inter-Cagliari, viziato da un palese assist di braccio di Gianluca Lapadula.

VISTO ALTRO − Alla Rai Alberto Rimedio si esprime così su Inter-Cagliari e il gol di Viola: «Bravissimo Inzaghi a non cercare alibi per il pareggio, ma il gol non era da annullare perché il pallone arriva in maniera imprevista sul braccio e il suo movimento è assolutamente congruo. Secondo me il Var non lo ha richiamato perché lo ha ritenuto assolutamente congruo e naturale il movimento».