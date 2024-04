Inter-Cagliari 2-2, cinque dati statistici che potresti non sapere

Inter-Cagliari finisce 2-2 ed è un grosso rammarico, sia per come è arrivato il gol del pari con l’assist di braccio di Lapadula sia per cosa lascia. Anche perché a livello statistico salta un record.

DUE – Le volte che l’Inter si è fatta riprendere sul pareggio dal Cagliari. È la prima volta, su undici partite non vinte in stagione, che pur avendo trovato per due volte diverse il vantaggio non è stato mantenuto.

DIECI – I gol di Hakan Calhanoglu, ancora una volta perfetto dagli undici metri. Il rigore del momentaneo 2-1 di Inter-Cagliari gli vale il record assoluto di marcature in Serie A: dieci, superando le nove del 2019-2020 al Milan. Gli manca una rete per eguagliare il suo primato nel massimo campionato, undici con l’Amburgo nel 2013-2014 in Bundesliga, mentre il massimo è diciassette al Karlsruher nel 2012-2013 ma in 3. Liga, la terza serie tedesca.

TREDICI – Le reti di Marcus Thuram, di cui undici in Serie A più una a testa fra Champions League e Supercoppa Italiana. Ieri ha interrotto un digiuno che durava addirittura dal 16 febbraio, quando aveva aperto il 4-0 contro la Salernitana. È la prima volta che il francese va a segno senza avere Lautaro Martinez come suo partner d’attacco.

TREDICI – I punti non conquistati dall’Inter in questa Serie A, su novantasei disponibili nelle trentadue giornate già disputate. Curiosamente, quelli persi in casa (nove) sono molti di più di quelli persi in trasferta (quattro).

CENTOUNO – Il massimo dei punti a cui può ambire l’Inter di chiudere la stagione, dopo il 2-2 contro il Cagliari di ieri. Sfuma la possibilità di raggiungere il record assoluto della Juventus, centodue nel 2013-2014. Possibile ancora però quello del club, fare meglio dei novantasette del 2006-2007. Oltre a diventare la seconda squadra capace di raggiungere quota cento.