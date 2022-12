Bonanni: «Skriniar, Inter fa bene a provare a rinnovare, ottimo difensore»

Massimo Bonanni è stato ospite della trasmissione “Maracanà” in onda su TMW Radio. L’ex calciatore di Sampdoria e Palermo commenta la situazione contrattuale di Milan Skriniar

QUESTIONE RINNOVO – Ecco il parere di Massimo Bonanni in merito alla situazione contrattuale di Milan Skriniar: «Per quanto riguarda Skriniar credo che l’Inter stia facendo il massimo, perché dal mio punto di vista è un ottimo difensore. In giro è pieno di buonissimi difensori ma probabilmente bisognerebbe fare un asta o comunque spendere un po’ di più per il cartellino. L’Inter fa bene quindi a cercare il rinnovo, d’altra parte se uno vuole rimanere rimane».