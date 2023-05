Bonan: «Milan-Inter? Chi avrà meno mal di pancia vincerà la gara!»

Bonan si esprime sul Derby Milan-Inter, in programma stasera a San Siro. Derby diverso dagli altri perché è in ballo la finale di Champions League

EMOTIVITÀ − Alessandro Bonan, in collegamento su Sky Sport 24, dice la sua Milan-Inter: «Sarà un match 50 e 50. Sono mesi che dicono che il Milan è sfavorito anche in campionato, ma poi ha vinto lo scudetto. Partita che si gioca molto sul piano emotivo. Ho amici interisti e milanisti, vedo che c’è tensione. Chi avrà meno mal di pancia tra le due vincerà la partita. Speriamo resti aperta in vista anche dalla gara di ritorno. Ciò che è successo nei precedenti derby non conta, si riparte da zero. A parte Leao, è un momento in cui le due squadre arrivano da una certezza freschezza fisica addosso. Stanno entrambe bene».