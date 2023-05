Graziani: «Se gioca Leao è un conto, senza dico 60 Inter 40 Milan»

Oggi Milan-Inter, semifinale d’andata di Champions League. Graziani si espone sulla partita parlando anche di Rafael Leao, in dubbio tra le fila rossonere

SENTITISSIMA − Ciccio Graziani, su Radio Sportiva, ha detto la sua sul Derby: «Milan-Inter? Per tradizione, storia è il derby più appetibile. Le due società hanno vinto tantissimo in Europa, poi ci sono anche altri derby in Italia come Torino-Juventus e Lazio-Roma, ma questo è un po’ il derby d’Italia. Se gioca Leao è un conto, senza dico 60% Inter 40% Milan. Lo dico per quello che stiamo vedendo in campionato. Sotto certi aspetti ci arrivano sicuramente meglio i nerazzurri , ma contro il Napoli ci arrivavano meglio gli azzurri invece è passato il Diavolo».