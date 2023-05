Severgnini: «Inter moralmente e storicamente migliore del Milan!»

Severgnini scalda l’atmosfera pre-Euroderby di Champions League. Il giornalista, intervenuto sulle frequenze di Radio 24, fa il punto della situazione su Milan-Inter.

MOLTIPLICARE – Beppe Severgnini scalda simpaticamente l’atmosfera, già di per sé calda, dell’Euroderby di Champions League. Il giornalista e tifoso dell’Inter parla così durante la trasmissione “Tutti Convocati”: «Il Milan non mi sta antipatico, avrei sofferto più altri scontri italiani. Ho ansia ma mica tanta e sono contento. Penso a tutti quelli che la semifinale di Champions League non la giocano. L’Inter ha vinto il triplete, che vale tre, quindi se moltiplichi siamo nove a sette per noi. Sostanzialmente siamo tutti abituati bene. Questa è una partita straordinaria però di momenti straordinari le due squadre ne hanno vissuti diversi. Quindi non si tratta di una cosa che c’è il rischio di vedere solo una volta nella vita e di non vedere mai più. C’è stato il derby del 2003, quello del 2005. Poi siamo circondati, perché a Milano metà sono interisti, metà milanisti e gli altri juventini. Io ho provato a spiegare che noi siamo idealmente, storicamente, moralmente, poeticamente, cromaticamente, migliori. Per i derby come sono andate le ultime partite non conta. Quando arriva una partita così può accadere di tutto perché qualcosa accade nella mente dei giocatori, in un senso o nell’altro. È altrettanto evidente che rispetto al peso che ha Leao nel Milan non c’è un giocatore nell’Inter che equivale. Noi abbiamo Bastoni, Barella e Lautaro Martinez che sono quelli a cui non rinuncerei mai per tanti motivi. Sono i tre perfetti nei loro ruoli però perfino loro, in qualche modo, hanno dei sostituti. Leao un sostituto non ce l’ha, questo bisogna dirlo. A me piacerebbe vederlo giocare».