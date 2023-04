Bonan: «Lukaku, trattamenti inaccettabili. Cuadrado provocatore!»

Alessandro Bonan si è unito ai commenti sul tema del giorno, ovvero gli strascichi dopo Juventus-Inter di ieri sera. A Sky Sport il giornalista si è particolarmente concentrato su quanto successo a Romelu Lukaku e sulle provocazioni di Juan Cuadrado.

PARTITA APERTA – Alessandro Bonan ha esordito nel suo commento con l’analisi della gara, prima di passare al tema Lukaku: «Partita apertissima per il ritorno. Ieri sono venute fuori delle caratteristiche in positivo e in negativo delle due squadre. L’Inter se ha spazio davanti e riparte in contropiede rischia di fare molto male. Ieri la Juventus arretrava e aspettava e quindi per i nerazzurri c’erano pochissimi spazi».

EPISODIO INACCETTABILE – Su quanto accaduto a Romelu Lukaku, Bonan ha parlato in questi termini: «Spero che la legge e indagini serie, che portino all’individuazione dei responsabili, sostengano queste le società. Mi metto nei panni di Lukaku e penso che sia inaccettabile dover sopportare determinati trattamenti. Ci sono dei video molto espliciti che documentano gli insulti. Il calciatore ha risposto con dei “muti”, che non mi sembra una grandissima provocazione rispetto a quello che lui ha ricevuto. Per questo mi aspetterei che il secondo giallo gli venisse tolto. Massa, secondo me, ha fatto confusione e non lo doveva ammonire. Poi da lì si è fatto un po’ condizionare dall’ambiente, dalla situazione, e sono venute altre cose e storie che definir tese è poco».

PROVOCATORE – Al contrario di Lukaku, ieri sera c’è stato un vero provocatore nel finale. Come sottolinea Bonan: «In tutto questo a Cuadrado andrebbe detto qualcosa. Non ci si può comportare così sul campo e provocare l’avversario in quella maniera. Quella sì, davvero, è provocatoria. Non si può addirittura mettere le mani addosso in maniera esplicita e diretta come lui ha fatto nei riguardi di Handanovic. Al tempo stesso dico che anche Handanovic dovrebbe non cadere nella provocazione e reagire così. Ma è facile dirlo dall’esterno».