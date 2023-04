Juventus-Inter, la pallavolo non funziona più: VAR finalmente attento

I bianconeri ci hanno provato ancora: dopo il gol viziato da almeno due falli di mano netti nella gara di campionato a San Siro, nel finale di Juventus-Inter Gleison Bremer ha provato a compiere un’altra mossa più da pallavolo che da calcio. Ma fortunatamente il VAR si è rivelato finalmente attento.

GIUSTIZIA È FATTA – La differenza tra una sconfitta e un pareggio che può ridare morale la si è vista nelle due sfide tra bianconeri e nerazzurri giocatesi nelle ultime settimane. Da una parte, a San Siro, l’arbitro Chiffi e il VAR Mazzoleni hanno regalato la vittoria ai bianconeri non ravvisando due netti falli di mano sul decisivo 0-1 segnato da Kostic. Dall’altra l’arbitro Massa e il VAR Di Paolo hanno giustamente – nel finale di Juventus-Inter – punito il netto (e scellerato) intervento di mano in area di rigore da parte di Gleison Bremer. E finalmente, ci sentiremmo di aggiungere, dal momento che quanto accaduto in Inter-Juventus a San Siro fa il paio con quanto visto la giornata precedente nella sfida contro la Sampdoria, con il gol con fallo di mano (non fischiato) di Rabiot.

PAREGGIO IMPORTANTE – Il gol all’ultimo secondo su rigore di Romelu Lukaku è importantissimo nel contesto della doppia semifinale. Provate a immaginare se non fosse stato concesso e Juventus-Inter fosse finita 1-0. Oggi i discorsi sarebbero tutti concentrati sulla quarta sconfitta consecutiva e sulla mancanza – nuovamente – del gol per i nerazzurri. Magari nascondendosi dietro al fatto che, se una squadra gioca male, non possa lamentarsi di episodi clamorosi. Lo avete immaginato? Ecco. Questo è esattamente quanto accaduto dopo lo 0-1 di San Siro in campionato. Ma, almeno per il momento, giustizia è stata fatta. Fino al ritorno, dove bisognerà stare attenti a non ritrovarsi in un’altra partita di pallavolo…