Bonan: «Inter tecnica, solo un difetto! Mkhitaryan un professore»

Bonan in collegamento video da Milano con gli studi di Sky Sport ha parlato dell’Inter e delle sue qualità, soprattutto in vista dell’euroderby di ritorno in programma oggi.

SOLO UN DIFETTO – Alessandro Bonan ha parlato delle qualità dell’Inter, in vista dell’euroderby con il Milan oggi: «L’Inter è una squadra estremamente tecnica che nei momenti di difficoltà ha solo un piccolo difetto: non ha un giocatore con le caratteristiche del fantasista. Però ha dei professori dal punto di vista tattico, come Mkhitaryan. È un giocatore che trova sempre la posizione sul campo, corre parecchio e sa giocare a calcio. Nicolò Barella, invece, è un moto perpetuo. Sotto certi aspetti è una squadra che se sta bene fisicamente non ti può tradire».