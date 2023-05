Inter-Milan, vincere vale oltre 100 milioni. Gli incassi della Champions League – TS

Tuttosport fa il punto della situazione sugli incassi di Inter e Milan in Champions League. Ecco quanto manca ai club milanesi per superare quota 100 milioni di euro.

QUOTA 100 – Facendo un conteggio dei ricavi stagionali accumulati tra i premi della Uefa e gli incassi del botteghino di San Siro, Inter e Milan sono vicine ai 100 milioni di euro in entrata. La semifinale di ritorno di Champions League (vedi probabili formazioni) permetterebbe alle milanesi di superare l’allettante quota. Attualmente il club rossonero è intorno ai 99 milioni, quello nerazzurro, invece, includendo il super incasso di questa sera, è vicino ai 98. La qualificazione alla finale di Champions League, in ballo questa sera, porterebbe altri 12,5 milioni di euro nelle casse di una delle due squadre. Per la vittoria della finale, invece, se ne aggiungerebbe altri 4,5. Inoltre, avere la meglio nella finale di Istanbul significherebbe incassare con sicurezza 3,5 milioni per disputare la Supercoppa europea.

INCASSI – Tralasciando gli introiti incassati con i costosi tagliandi di un San Siro sempre sold-out, fino a qui il Milan ha ricevuto il montepremi più alto per aver partecipato alla Champions League da campione d’Italia, l’Inter per averlo fatto con una posizione migliore nel ranking. I due club milanesi sono partiti con gli iniziali 15,6 milioni di euro distribuiti a ognuna delle trentadue partecipanti agli otto gironi di Champions League. Questa cifra, poi, è stata incrementata dai 2,8 milioni per le vittorie e 930 mila per i pareggi. Il premio per il passaggio agli ottavi, invece, è stato di 9,6 milioni, quello per i quarti 10,6 e quello delle semifinali, come già detto, 12,5. Per Inter e Milan, dunque, manca un piccolissimo passo per raggiungere, o anche superare, la quota dei 100 milioni di euro.

Fonte: Tuttosport – Stefano Scacchi