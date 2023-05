Bastoni: «Col Benfica la sfida più bella! Milan? Agguerriti noi e loro»

Bastoni ha parlato nel matchday programme di Inter-Milan, semifinale di ritorno di Champions League. Il difensore nerazzurro si è focalizzato sull’imminente match ma anche sul cammino europeo della squadra

EMOZIONI − Alessandro Bastoni rivela la sua partita più bella di questa Champions League: «Tutto il nostro cammino è stato importante: nei gironi in molti ci davano per spacciati, invece, ci siamo qualificati. La partita più bella quella contro il Benfica, c’era un ambiente caldissimo e un’atmosfera incredibile e vincere così è stato ancora più bello. Per me indossare questa maglia è un onore. Ogni volta che scendo in campo cerco di dare sempre tutto per onorare questi colori, in ogni allenamento e in ogni partita».

BATTAGLIA − Lo stesso Bastoni sul Derby col Milan: «Viaggio da Appiano a San Siro? Come tutte le volte, è una partita di calcio e come tale va vissuta, con tutta la gioia e l’amore che proviamo per questo sport. Sarà una battaglia, loro saranno agguerriti perché devono recuperare il risultato. Ma altrettanto noi, perché dovremo rimanere concentrati e giocare come sappiamo fare. La forza di questo gruppo è l’unione. Solo uniti possiamo regalarci soddisfazioni».