Bonan: «Il gioco di Inter e Milan? Non tema! Pioli ha aggiunto una cosa»

L’Inter e il Milan si contendono lo scudetto insieme al Napoli. Bonan ai microfoni di Sky Sport rifiuta la domanda su chi gioca meglio tra nerazzurri e rossoneri concentrandosi sui leader delle due squadre

LEADER E NON TEMI – L’Inter e il Milan continuano a contendersi lo scudetto con i rossoneri al momento primi in classifica e i nerazzurri a -2 con una partita in meno. Secondo Alessandro Bonan, i discorsi sul bel gioco lasciano il tempo che trovano: «Chi gioca meglio tra Inter e Milan? È un discorso che non mi appassiona. Gioco bello o gioco brutto: è un non tema. Nel senso che ci sono momenti in cui una squadra gioca meglio o peggio. Quello che posso dire è che il Milan gioca quasi sempre bene e ha aggiunto al bel gioco una solidità difensiva che potrebbe portare lontano Stefano Pioli. Leader? Nel Milan c’è Tonali che è un leader silenzioso ma lo è. Nell’Inter c’è Brozovic che catalizza il gioco ma accanto a lui per esempio c’è un giocatore come Barella che non è propriamente un leader ma si prende le sue responsabilità e quando c’è da fare le cose oltre l’ostacolo lo fa. Da questo punto di vista si può definire un piccolo leader».