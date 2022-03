Nosotti: «Inzaghi ha un merito, l’Inter un altro! Basti pensare al gol coi 5 cambi»

Nosotti spende parole positive per Inzaghi sul tema specifico della gestione del gruppo. Il giornalista di Sky Sport, nel corso di “Pomeriggio Sky Sport 24” sull’emittente stessa, divide i meriti tra l’Inter e il suo allenatore

MERITI CONDIVISI – Nel concordare con l’ospite Massimo Maccarone (vedi dichiarazioni), Marco Nosotti aggiunge: «Sappiamo come Simone Inzaghi sia bravo a entrare nella testa e in empatia con i giocatori della sua squadra. Questa è una dote importante. Poi può beccare i cambi o meno, tanto in Italia siamo tutti allenatori! Hai giocatori bravi, che vanno valorizzati e che si fanno trovare pronti per l’allenatore. Il merito dell’Inter è aver dato una rosa importante a Inzaghi. E il merito di Inzaghi è che li tiene lì. Se ha dei giocatori buoni in panchina, che sono pronti e disponibili perché li hai preparati bene mentalmente e sono dentro la partita, entrano a 15′ dalla fine, e ti vincono la Supercoppa Italiana. Perché quell’azione (si riferisce al gol di Alexis Sanchez al 121′ contro la Juventus, ndr) la giocarono tutti i cinque cambi! Con i cinque cambi puoi cambiare la partita e il sistema. Oppure solo ritmo e il resto, mettendo giocatori di pari valore o di valore maggiore, ma che ci sanno stare in panchina». Questo il pensiero di Nosotti sull’operato di Inzaghi all’Inter.