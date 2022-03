Maccarone sull’Inter: «Inzaghi bravo a tenere tutti sulla corda! Chi entra…»

Maccarone elogia Inzaghi per la gestione del gruppo Inter, in particolare della panchina. L’ex attaccante azzurro e oggi allenatore, intervenuto in collegamento nel corso di “Pomeriggio Sky Sport 24” su Sky Sport 24, motiva il suo punto di vista sul tecnico nerazzurro

BRAVO INZAGHI – Si continua a parlare di Simone Inzaghi per quanto successo a Liverpool, in bene e in male, ma Massimo Maccarone ha un’opinione solo positiva del collega nerazzurro: «La sensazione è che l’allenatore è bravo, oltre comunque magari a fare i cambi, a tenere sulla corda un po’ tutti. Chi rimane in panchina è sempre quello meno contento. Quindi, se entrano e fanno bene, vuole dire che l’allenatore è stato bravo a fare una buona gestione. Motivandoli nel modo giusto, per farli entrare con la cattiveria di dimostrare che comunque potevano giocare dall’inizio». Questo il parere di Maccarone sull’operato di Inzaghi all’Inter in questa prima stagione a Milano.