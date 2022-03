Adani: «Inter, col Liverpool step definitivo per 2 giocatori. Però una pecca»

Daniele Adani, in collegamento alla Bobo Tv, ritiene che l’Inter sia cresciuta vistosamente col Liverpool. Due giocatori su tutti hanno fatto quello step in più. Però, l’ex giocatore individua anche una mancanza

STEP EVOLUTIVO − Adani non ha dubbi sulla crescita dei nerazzurri: «Giocare in 10 è stata dura per l’Inter. Non è detto che se una esce abbia colpe o chi vince sia stata più superiore. Nei 180′ l’Inter ha giocato da Champions League evoluta. Alcuni giocatori hanno fatto uno step definitivo, tipo Alessandro Bastoni e Milan Skriniar. C’è un segnale anche da Lautaro Martinez, primo gol di questa Champions League. La differenza la si fa in Coppa Campioni. Crescita generale e collettiva. Se devo togliere una cosa a Simone Inzaghi, avrei voluto vedere 20′ di Robin Gosens insieme a Ivan Perisic. L’Inter che tiene testa ai Reds è una cosa che fa bene al calcio italiano».