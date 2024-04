Il Bologna si abbona al pari: Di Gregorio è un autentico muro!

Il Bologna ha pareggiato 0-0 contro il Monza. Grande protagonista Di Gregorio, autore di tante importanti parate. Altro pari felsineo.

ALTRO PARI − Al Dall’Ara, il Bologna va alla ricerca del successo per accorciare sulla Juventus, che oggi ha pareggiato nel derby contro il Torino. Con una vittoria contro il Monza, i felsinei si porterebbero a meno due dalla Vecchia Signora. Pronti-via e dopo 20′ Orsolini scalda i guantoni di Michele Di Gregorio. L’ex portiere dell’Inter grande protagonista della serata. Quattro minuti più tardi, Orsolini va via sulla destra, si accentra e tira col sinistro, ma super risposta di Di Gregorio a chiudere la porta. Al 27′, risponde il collega Skorupski stoppando Pessina sul più bello. Nel finale, grande occasione per Ferguson, mandato in porta da Zirzkee, ma bravissimo ancora Di Gregorio a dire di no. Nella ripresa, match sempre intenso. Dopo quattro minuti, Colpani sfiora il gol dell’1-0, ma la sua girata in area di rigore termina alto sopra la traversa. Al 53′, si ripresenta lo scontro Orsolini-Di Gregorio, con il portiere del Monza che ha ancora la meglio. Dieci minuti più tardi, ci riprova Ferguson, che si vede stoppare in uscita sempre da Di Gregorio. Il match non si sblocca finendo a reti inviolate, nonostante il forcing finale del Bologna. Secondo pari di fila per la squadra di Thiago Motta dopo lo 0-0 di Frosinone. Minutaggio anche per il proprietà Inter Valentin Carboni, che è entrato all’83’.