Bijol: «Sul terzo gol ho sbagliato, pensavo di arrivare in anticipo»

Jaka Bijol, difensore dell’Udinese, ha parlato della sconfitta contro l’Inter e del momento no della sua squadra su Udinese Tonight, trasmissione di TV12. Un commento anche sull’episodio del terzo gol nerazzurro.

MOMENTO – L’Udinese non vive un ottimo momento di forma, l’Inter sabato ha superato i friulani segnando tre reti. Jaka Bijol ha parlato così su Udinese Tonight del match e di un episodio in particolare: «Il calcio che giochiamo è di livello, anche contro l’Inter e il Sassuolo abbiamo fatto una bella prestazione secondo me ma i risultati non arrivano. È un periodo difficile per gli attaccanti ed è difficile parlarne perché in partita non si vedono alcune cose. Aver preso gol dopo un’occasione mancata è stata dura per il morale. L’intervento su Dzeko per me non era da giallo, ma se l’arbitro ha deciso così lo accetto. Sul terzo gol pensavo di arrivare in anticipo. Riguardando le immagini poi ho pensato non dovessi farlo, errore mio, ma in quella frazione di secondo credevo fosse la cosa giusta da fare».