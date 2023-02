Adani: «Calhanoglu in regia per 2 motivi! Lukaku? Colpa sua pari Udinese»

Adani non ha dubbi sulla cabina di regia dell’Inter, Calhanoglu titolare al posto di Brozovic. Poi l’opinionista parla di Lukaku e della sua partita contro l’Udinese

NOTA DI MERITO − In collegamento alla Bobo Tv, Lele Adani analizza la vittoria dei nerazzurri contro l’Udinese: «Inter-Udinese? Sembrava una partita da attori contro cantanti, tipo partita di beneficienza. Vorrei fare una valutazione su Mkhitaryan. Ragazzo a cui nessuno può insegnare a giocare a calcio. Va a delineare una conferma, l’Inter ha vinto la partita quando sono entrati Calhanoglu e Lautaro Martinez. La regia è sua per due motivi: il turco è un giocatore totale, secondo perché Mkhitaryan non può stare fuori. Mkhitaryan tantissime cose in un cervello superiore. L’Inter ha adesso i titolari che sono nettamente più avvantaggiati sugli altri. Ma Dzeko non può non essere titolare. Lukaku? Atteggiamento giusto, ma il gol che prende l’Inter contro l’Udinese è colpa sua. Fa molto meno rispetto a quello che dovrebbe fare».