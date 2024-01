Biasin: «Taremi e Zielinski, buone sensazioni! Difesa? Svecchiare»

Biasin ha detto la sua sul mercato dell’Inter con i nomi di Taremi e Zielinski in prima fila. Ma occhio anche ai movimenti in difesa.

MERCATO − Fabrizio Biasin a Radio Sportiva sulle possibili mosse dell’Inter: «Taremi e Zielinski in stato avanzato. Trattandosi di parametri zero non si è ancora del tutto convinti, ma la sensazione è che potranno vestire la maglia dell’Inter. Taremi al posto di Sanchez. A centrocampo dipende da quello che capiterà sul mercato, il piano dell’Inter non cambia: chiudere in attivo e fare mercato a costo zero. In difesa si cercherà di svecchiare. Niente Tiago Djalò a zero, ma qualcosa probabilmente farà».