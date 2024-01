Inter-Lazio, Inzaghi cambia in difesa! Dubbio sulle fasce – SM

Inter-Lazio andrà in scena domani sera alle 20:00. Inzaghi, per conquistare l’accesso alla finale di Supercoppa, dovrebbe optare per l’undici titolare con un solo dubbio: le ultime da SportMediaset

PROBABILE – Inter-Lazio è in programma domani sera alle 20:00. In palio l’accesso alla finale di Supercoppa Italiana. Inzaghi, dovrebbe effettuare tre cambi di formazione rispetto all’undici schierato contro il Monza In difesa torna Acerbi, con de Vrij che si accomoda in panchina. A completare il reparto Pavard a destra e Bastoni a sinistra. A centrocampo confermati Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan. Sulle corsie Dumfries, non al meglio, è favorito per una maglia da titolare a destra. Nel caso di forfait pronto Darmian. A sinistra confermato Dimarco. Lautaro Martinez e Thuram a guidare l’attacco, Di seguito la probabile formazione secondo SportMediaset:

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez