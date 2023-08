Biasin: «Lukaku, credo che non abbia contemplato ipotesi di tornare all’Inter. Lui…»

Fabrizio Biasin ha parlato del comportamento dell’attaccante belga Romelu Lukaku con l’Inter (e non solo).

LUKAKU – Queste le parole di Fabrizio Biasin sul mancato ritorno di Romelu Lukaku all’Inter nel corso di Microfono Aperto su Radio Sportiva. «Il comportamento di Lukaku non è piaciuto a nessuno in casa Inter. Nel momento in cui tu vai a trattare il giocatore con il Chelsea, trovi una sorta di accordo, però poi il giocatore nel frattempo lavora per andare altrove quella è una trattativa chiusa. Ma poi c’è un’altra cosa da dire: io non credo che Lukaku abbia contattato l’Inter perché pensava di tornare all’Inter. Io credo che Lukaku non abbia contemplato l’ipotesi di tornare all’Inter. Lukaku a un certo punto ha scelto un’altra strada che inizialmente sembrava alla Juventus e adesso probabilmente sarà a Roma. Non credo che lui si sia messo a disposizione: “Scusatemi, son scomparso una settimana però adesso voglio tornare all’Inter”. Io credo che sia successa questa cosa. Così come posso immaginare che chiunque in Serie A riesca a prendere Lukaku, nel caso specifico sappiamo che la trattativa con la Roma è in fase avanzatissima. Secondo me, farà un gran colpo perché, al netto dei suoi comportamenti, decisamente discutibili, Lukaku è un giocatore che in Serie A, se sta bene, fa 20 gol senza nessun tipo di problema e la Roma, che in questo momento ha qualche problema di assetto e di costruzione del gioco, con un giocatore come Lukaku può certamente far un salto in avanti notevolissimo. Quindi, se la Roma porta a casa Lukaku e lo fa, fra l’altro, con una formula che, secondo me, è un’ottima formula perché, se riesce a fare un prestito per un anno, ben sapendo quanto è volubile il giocatore, va benissimo così, ti porta a casa un giocatore che a quelle cifre ti può garantire 20 gol e fai un colpaccio».