Biasin: «Pallone d’oro d’ironia e disponibilità. Ciao Suarez»

Nella mattinata è venuto a mancare all’età di 88 anni l’ex calciatore dell’Inter Luisito Suarez. Fabrizio Biasin lo ha ricordato su Twitter.

RICORDO – 88 anni per Luisito Suarez, di cui molti come simbolo della leggendaria Inter degli anni 60 arrivata sul tetto d’Europa per ben due volte. Il club nerazzurro è in lutto, ma non solo. Fabrizio Biasin lo ha ricordato in questo modo: «Chi lo ha visto giocare sa cos’era in grado di fare in campo, chi ha avuto la fortuna di parlare con lui ha conosciuto un Pallone d’oro di ironia e disponibilità. Ciao Luisito».