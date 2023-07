Calciomercato Inter: tutte le novità e le trattative aggiornate al 10 luglio

Il calciomercato è iniziato ufficialmente sabato 1 luglio, con l’apertura della nuova stagione che ha visto l’Inter annunciare subito Thuram. Qui tutte le novità e le trattative – in entrata e uscita – aggiornate giorno per giorno sino alla chiusura di inizio settembre. Su Inter-News.it aggiornamenti costanti e quotidiani per non perdere davvero nessuna indiscrezione sul calciomercato nerazzurro.

CALCIOMERCATO INTER – NOVITÀ IN ENTRATA

In attesa di ulteriori sviluppi sul fronte André Onana, l’Inter prepara il doppio colpo tra i pali formato da Yann Sommer e Anatolij Trubin. Si parla già di un accordo con Bayern Monaco e Shakhtar Donetsk. Con i soldi del portiere, l’Inter proverà l’affondo decisivo anche per Romelu Lukaku, con una nuova offerta convincente per il Chelsea. Sarà un’operazione decisamente sostanziosa. Intanto, smentito il presunto interesse della Juventus.

ACQUISTI UFFICIALI: Davide Frattesi (centrocampista, Sassuolo) prestito, Marcus Thuram (attaccante, Borussia Monchengladbach) svincolato, Francesco Acerbi (difensore, Lazio) riscattato.

CALCIOMERCATO INTER – NOVITÀ IN USCITA

Presto André Onana sarà un giocatore del Manchester United. La strada è ormai tracciata e l’addio di David De Gea avvicina il portiere camerunese agli inglesi, pronti con una nuova offerta a soddisfare le richieste dell’Inter. Anche il giovane Colidio è pronto a dire addio ai nerazzurri. Il River Plate fa sul serio e ha già pronto un’offerta. Dopo l’Olanda arriva l’esperienza in Serie A per Gaetano Oristanio. Come raccolto dalla nostra redazione, col Cagliari manca solo un piccolo nodo da sciogliere.

CESSIONI UFFICIALI: Raoul Bellanova (difensore, Cagliari) fine prestito, Marcelo Brozovic (centrocampista, Al-Nassr) titolo definitivo, Alex Cordaz (portiere) svincolato, Dalbert Henrique (difensore) svincolato, Danilo D’Ambrosio (difensore) svincolato, Edin Dzeko (attaccante, Fenerbahçe) svincolato, Roberto Gagliardini (centrocampista) svincolato, Samir Handanovic (portiere) svincolato, Andi Hoti (difensore, Magdeburg) titolo definitivo dopo rientro prestito dal Friburgo, Romelu Lukaku (attaccante, Chelsea) fine prestito, Marco Pompetti (centrocampista, Catanzaro) titolo definitivo dopo rientro prestito dal Sudtirol, Milan Skriniar (difensore, PSG) svincolato, Edoardo Sottini (difensore, Cittadella) titolo definitivo dopo rientro prestito dall’Avellino, Mattia Zanotti (difensore, San Gallo) prestito, Roberto Gagliardini (centrocampista, Monza) titolo definitivo, Samuele Mulattieri (attaccante, Sassuolo) titolo definitivo.

La lista degli acquisti ufficiali del calciomercato dell’Inter sarà aggiornata coi rientri dai prestiti una volta definita la posizione dei giocatori, per tutte le novità in diretta è disponibile la pagina dedicata.