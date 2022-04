Biasin: «L’Inter può vincerle tutte! 10 giorni fa però Inzaghi in discussione»

L’Inter ha ripreso la miglior condizione dopo aver vinto soffrendo a Torino con la Juventus e dominando sabato in casa contro il Verona. Il giornalista Fabrizio Biasin ricorda però il ‘funerale sportivo’ celebrato appena 10 giorni fa ad Inzaghi

CAMPIONATO IMPERFETTO − Il pensiero di Biasin, su Tutti Convocati, in merito alla lotta Scudetto e all’Inter: «10 giorni fa stavamo celebrando una sorta di funerale sportivo per l‘Inter e Inzaghi. Inzaghi è arrivato agli ottavi di Champions League, è primo in classifica con miglior attacco e miglior difesa, ed è anche in semifinale di Coppa Italia. Questo è un campionato così imperfetto che dopo due vittorie, una fortunosa e una dominando, l’Inter è ritornata ad avere quel ritmo e quella pressione viste a dicembre. Ha la capacità di battere e vincere tutte le partite».