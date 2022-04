Inter-Napoli Primavera 1-1 dopo 45′: Casadei riacciuffa il pari di rigore

Inter-Napoli Primavera 1-1 dopo la fine del primo tempo. I nerazzurri partiti sottotono passano in svantaggio ma poi la recuperano con Casadei dal dischetto

EQUILIBRIO − Nonostante la distanza in classifica di 17 punti, primo tempo molto equilibrato al Suning Center tra Inter e Napoli Primavera. Gli azzurri partono bene e al 7′ passano in vantaggio: triangolo in area di rigore che imbecca D’Agostino, il cui tap-in batte un non perfetto Rovida. Il gol subito sveglia l’Inter di Chivu che si riversa in avanti. Il primo squillo arriva al 16′ con Zuberek che di testa su corner di Peschetola non trova la porta. Alla mezz’ora, arriva il pari nerazzurro: Saco stende in area Jurgens, per l’arbitro è calcio di rigore. Dal dischetto, non sbaglia Casadei.