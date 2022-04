Klopp: «L’1-3 col Benfica è come un 2-0, risultato insidioso. Inter insegna»

Jurgen Klopp, in conferenza stampa alla vigilia di Liverpool-Benfica – ritorno dei quarti di finale di Champions League. Si riparte dall’1-3 di Lisbona ma il tecnico tedesco non è tranquillo. Il duello contro l’Inter è una lezione

LEZIONE INTER − Klopp nel presentare la gara di ritorno col Benfica, ha tirato in ballo anche la squadra di Inzaghi: «È come se avessimo concluso il primo tempo sul 3-1. Ma con le nuove regole è come un 2-0, è altrettanto insidioso. Il risultato dell’andata è una buona base, ma se loro segnano un gol, la partita cambia: ce ne siamo accorti contro l’Inter, e anche all’andata, è una lezione che dobbiamo tenere presente».