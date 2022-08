Biasin: «Inter, poche combinazioni fortunate in Champions! In teoria…»

L’Inter alle ore 18.00 conoscerà le sue avversarie ai gironi di Champions League (vedi articolo). I nerazzurri partono dalla terza fascia, dunque si prospetta un girone complicato. Ne parla Biasin nel corso di Microfono Aperto, trasmissione in onda sulle frequenze di Radio Sportiva

AVVERSARI – L’Inter a breve conoscerà le sue avversarie nella fase a gironi di Champions League. Fabrizio Biasin si aspetta comunque avversari complicati: «Non è che ci siano tante combinazioni fortunate, in terza fascia il rischio che ci siano un paio di squadre di altissimo livello è concreto. L’Inter avrà sicuramente un girone difficile, questo è un effetto collaterale del secondo posto in campionato. Almeno un paio di linee di salvezza ci sono in prima e seconda fascia, ma sempre dal punto di vista teorico».