Inzaghi e Sarri, Lazio-Inter decimo scontro: il tecnico nerazzurro è dietro

Inzaghi e Sarri venerdì alle ore 20.45 si scontreranno per la decima volta in carriera in occasione di Lazio-Inter. Il tecnico nerazzurro è perfettamente consapevole che il collega toscano in passato si è rivelato una bestia nera. Vediamo come sono andati i precedenti tra i due

BESTIA NERA – Simone Inzaghi e Maurizio Sarri domani all’Olimpico si affronteranno per la decima volta in carriera in occasione appunto di Lazio-Inter, match valevole per la terza giornata di Serie A (vedi ultime). Nei precedenti 9 incontri sicuramente non è stato l’attuale tecnico nerazzurro a sorridere, o meglio ha sorriso meno del collega toscano. I primi scontri tra i due risalgono ai tempi in cui Sarri allenava il Napoli e Inzaghi ovviamente la Lazio. Su quattro incontri totali, Sarri ha ottenuto tre vittorie e solo uno è finito in pareggio (1-1, novembre 2016). Le tre sconfitte per Inzaghi sono state inoltre pesanti a livello di risultati: 0-3 la prima, 1-4 la seconda e 4-1 la terza.

EQUILIBRIO – La situazione si ribalta quando Sarri approda sulla panchina della Juventus dove, su tre incontri totali tra Serie A e Supercoppa italiana, Inzaghi ottiene due vittorie e una sola sconfitta. Da quando Inzaghi allena l’Inter e Sarri la Lazio gli incontri sono stati due (in attesa di quello di domani), nei quali la situazione è ancora perfettamente in equilibrio, ossia una vittoria a testa: i biancocelesti hanno trionfato la scorsa stagione all’Olimpico (3-1) mentre i nerazzurri si sono rifatti al ritorno imponendosi a San Siro per 2-1. Dunque Sarri domina su Inzaghi con 5 vittorie a 3.