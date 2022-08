FOTO – Inter, tensione sorteggi Champions? Risponde Lautaro Martinez!

L’Inter si prepara a conoscere il suo destino in Champions League con il sorteggio dei gironi in programma oggi alle ore 18.00 (vedi articolo). Il club nerazzurro su Twitter smorza la tensione con… Lautaro Martinez

TENSIONE – L’Inter oggi si prepara non solo alla sfida con la Lazio, in programma domani all’Olimpico (QUI le ultime), ma anche a conoscere le sue avversarie nel girone di Champions League. Ovviamente l’attesa è tanta e la speranza è quella di capitare in un girone non proprio di ferro. L’Inter su Twitter cerca di smorzare la tensione: “Ti chiedono se sei teso per il sorteggio”, scrive. La risposta di Lautaro Martinez è eloquente.

Ormai manca poco: la squadra di Simone Inzaghi a breve verrà a conoscenza del suo destino europeo.