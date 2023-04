Biasin: «Inter anziana ma stupito da alcuni. Pronostico? Dico che…»

Biasin dice la sua sulla situazione dell’Inter e di alcuni giocatori che lo hanno particolarmente stupito. Il giornalista, intervenuto nel corso della trasmissione di Radio Sportiva, parla anche di Inzaghi e dei prossimi importanti impegni.

PRONOSTICO – Fabrizio Biasin parla della semifinale di Champions League nella quale l’Inter affronterà il Milan. In collegamento con Radio Sportiva, il giornalista afferma: «Pronostico dell’euro-derby? Neanche sotto tortura! Penso, tra l’altro, che sia impossibile farlo. Qualcuno dice che l’Inter è la favorita, avendo vinto le ultime partite. Ma già domenica ce n’è una complicatissima con la Lazio. In questo momento è veramente difficile decretare una favorita. A prescindere da chi andrà in finale di Champions League, quella sarà una partita di sofferenza. In questo preciso momento il Manchester City è il più forte al mondo per distacco e per capacità di arrivare al gol, perché davanti ha un mostro. È sempre una partita di calcio, per cui può capitare qualsiasi cosa, ma c’è la sensazione che possa essere abbastanza indirizzata. L’Inter migliore di Simone Inzaghi è quella che riesce a giocare sulle ripartenze, lasciando venire avanti gli avversarsi e colpendoli sulla velocità. Penso che non ci sia nulla di male nel ragione su una finale dove le italiane partono sfavorite ma se la possono comunque giocare».

Inter, squadra anziana ma competitiva!

ANZIANITÀ – Biasin, poi, esprime il proprio giudizio sulla rosa dell’Inter: «Una squadra anziana? Dal momento in cui non hai milioni di euro da investire su giocatori freschi e giovani devi essere bravo a costruire su quelli fatti e finiti. La dirigenza dell’Inter deve puntare su profili che possano dare una garanzia. La squadra è vecchia, è vero, ma riesce a fare la differenza con giocatori come Mkhitaryan. Lui è bravissimo e io non mi aspettavo che potesse giocare tutte le partite a questo livello. A lui si aggiunge Acerbi, che non lo voleva nessuno e l’ultimo giorno di mercato Inzaghi ha insistito per averlo. Alla fine è diventato un punto fermo di questa squadra. Darmian è l’altro giocatore che sta facendo dei miracoli, un po’ esterno a tutta fascia e un po’ braccetto di difesa. Non è che se i giocatori sono su con l’età allora non vanno bene. Poi è evidente che, a partire dalla prossima stagione, l’Inter dovrà dare una rinfrescata».

Inzaghi, una stagione da ricordare!

CONFERME – Il giornalista Biasin, nel corso della trasmissione radiofonica “Microfono Aperto”, dice la sua anche sull’operato dell’allenatore dell’Inter: «Inzaghi sta facendo un percorso notevolissimo in Europa e in Coppa Italia e ciò va rimarcato. Con il suo percorso l’Inter ha già messo in tasca circa 100 milioni di euro che vanno dritti nel bilancio. Per questo motivo diventa indispensabile anche qualificarsi alla prossima Champions League. Per non dover riprogrammare tutto a un livello inferiore. Quindi la conferma del tecnico passa proprio da questa cosa. Intorno a Inzaghi è tornato un filo di buon umore dopo le ultime vittore ma se domenica dovesse perdere verrebbe nuovamente massacrato. Continuo a pensare che un tifoso debba vivere di emozioni e quest’anno, a prescindere da come andrà, il tifoso dell’Inter ne sta vivendo di importantissime, come non accadeva da tempo. Già la sola idea di poter vivere un mese così intenso dovrebbe essere sufficiente a dire che quella dell’Inter è una bella stagione. Vorrei rivedere Spalletti all’Inter? No, piuttosto non voglio avere rimpianti. Prima di silurare Inzaghi bisogna pensarci milioni di volte. Lui ha alcuni limiti ma è anche molto molto bravo. Ci penserei prima di metterlo da parte proprio perché con Spalletti è già accaduto».